Soluzione 8 lettere : SICUMERA

Curiosità : Arroganza, presunzione

di arroganza manageriale, su Università di Durham. ^ (EN) arroganza, su Oxford English Dictionary. F. Cardini,(a cura di) La paura e l'arroganza, ed ... Significato sicumera

sicumèra s. f. etimo incerto, letter. – Sussiego, presunzione: con che sicumera nega l’evidenza!; guarda che sicumera! Gli sembra di essere un padreterno; pronunziavo con grande s. giudizi di giovane focoso e inesperto (De Sanctis). sicumera siku'm?ra s. f. etimo incerto, lett. - ostentata sicurezza di sé lett. albagia, boria, pop. cacca, presunzione, prosopopea, saccenteria, spocchia, supponenza, sussiego, toupet. arroganza, iattanza, protervia, tracotanza. modestia, umiltà. Definizione Treccani

