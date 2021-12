La definizione e la soluzione di: Arrabattarsi in tutti i modi per ottenere qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRIGARE

Curiosità : Arrabattarsi in tutti i modi per ottenere qualcosa

centro dell'attenzione per la sua rovente relazione con il patrizio veneziano Andrea Memmo. Questi aveva cercato in tutti i modi di sposarla, ma la ragion ... Significato brigare

brigare v. intr. der. di briga (io brigo, tu brighi, dolor la mente, Che l’anima si briga di partire (G. Cavalcanti). b. intr. pron., non com. Prendersi briga, interessarsi di qualche cosa: brìgati degli affari tuoi; di politica non brigare der. di briga io brigo, tu brighi, ecc.. - ¦ v. intr. aus. avere darsi molto da fare per ottenere qualcosa, anche mediante intrighi: b. per avere un trasferimento , manovrare, trafficare. adoperarsi, affaccendarsi, affannarsi, darsi da fare, industriarsi, ingegnarsi. ¦ brigarsi v. intr. pron., non com. prendere interesse per qualcosa, con Definizione Treccani

