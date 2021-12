La definizione e la soluzione di: L Arnaldo autore della Lancia di luce a Terni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POMODORO

Curiosità : L Arnaldo autore della Lancia di luce a Terni

Federico Fellini, su commissione del Comune di Rimini e sempre nel 1995 ha realizzato a Terni la Lancia di Luce, un imponente obelisco in acciaio, cromo ... Significato pomodoro

pomodòro (pop. pomidòro) s. m. da pomo d’oro (pl. pomodòri , da sugo o per conserva; p. verdi, non ancora maturi, per insalata (e insalata di pomodori); p. ripieni, al forno, al riso, al gratin; p. pelati, messi in commercio in barattoli CATEGORIA: ALIMENTAZIONE pomodoro pomo'd?ro s. m. da pomo d'oro pl. pomodori, disus. pomidoro, pop. pomidori. - 1. bot. pianta erbacea delle solanacee e il frutto di questa pianta, destinato ? ?. 2. estens. condimento fatto con il frutto del pomodoro: spaghetti al p. region. pummarola, salsa, sugo. ? pomodoro di mare zool. nome com. di un celenterato antozoo Definizione Treccani

