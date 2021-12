La definizione e la soluzione di: Un arma adoperata dai falangisti macedoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SARISSA

Curiosità : Un arma adoperata dai falangisti macedoni

Significato sarissa

dal lat. sarisa o sarissa, gr. s?-??s(s)a. – Lunga lancia (più di 5 metri) usata dalla falange macedone fin dal tempo di Filippo, padre di Alessandro Magno, e poi rimasta negli eserciti dei Diadochi, degli Spartani e degli Achei almeno fino al 168 a. C.: veniva impugnata a due mani, appoggiandola CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

