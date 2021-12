La definizione e la soluzione di: Lo è l aria in grandi altitudini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RAREFATTA

Curiosità : Lo e l aria in grandi altitudini

significati, vedi Aria (disambigua). L'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce l'atmosfera terrestre. È essenziale per la ... Significato rarefatta

on line AMICO 1. AMICO è chi è legato ad altri da un vincolo di amicizia, cioè da un affetto vivo e reciproco ispirato in genere , viene (ma soprattutto veniva: da alcuni anni a questa parte quest’abitudine si è rarefatta) chiamata amico anche una persona con cui si intrattiene un rapporto amoroso; in genere Definizione Treccani

