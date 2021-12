La definizione e la soluzione di: Un arconte dell antica Atene col ruolo di giudice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TESMOTETA

Curiosità : Un arconte dell antica Atene col ruolo di giudice

compito di scegliere annualmente il gruppo dei 6000 giudici popolari. I tre arconti maggiori avevano inoltre un ruolo di primo piano in una serie di riti ... Significato tesmoteta

tesmotèta s. m. dal gr. ?esµ???t??, propr. «legislatore», comp. di ?esµ?? «legge» e tema affine a t???µ? «porre» (pl. -i). – Nell’antica Atene , titolo di ciascuno dei sei dei nove arconti (gli altri erano l’arconte eponimo, il re e il polemarco, coi quali essi non avevano vincolo di collegialità Definizione Treccani

