La definizione e la soluzione di: Appuntamento in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TA

Curiosità : Appuntamento in centro

Significato ta

ta-pùm. – Voce onomatopeica, imitante il suono prodotto dallo sparo di un fucile isolato, e più specificamente del fucile in dotazione alle truppe dell’esercito austro-ungarico durante la prima guerra mondiale : si usò infatti allora con riferimento ai cosiddetti cecchini, divenendo titolo di un CATEGORIA: MILITARIA pretensiosità pretensjosi'ta o pretenziosità pretentsjosi'ta s. f. der. di pretensioso, pretenzioso. - 1. riferito a oggetti, ornamenti, a locali pubblici e sim., ostentazione di lusso, ambizione di apparire di qualità o livello superiore ? PRETENSIONE 2. a. 2. riferito a stile Definizione Treccani

Altre definizioni con appuntamento; centro; Si dà nno appuntamento al circolo; Avviene sul luogo dell’appuntamento ; Lo fa chi non si presenta all’appuntamento ; Un appuntamento immancabile per i turisti a Roma; centro commerciale di marchi scontati ing; Il Cambiasso ex centro campista dell Inter; Il centro campista del calcio detto anche interno; I jet con un motore al centro e due ai lati; Cerca nelle Definizioni