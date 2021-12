La definizione e la soluzione di: Appellativo per una suora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SORELLA

Curiosità : Appellativo per una suora

cura di una suora cattolica. Dopo essere diventata totalmente sorda, andò a vivere con le suore vicino ad Akita. Stando al racconto della suora giapponese ... Significato sorella

sorèlla s. f. der. del lat. soror, sul modello del corrispondente masch. fratello. – madre soltanto (v. anche sorellastra); s. adottiva o di adozione, quando il rapporto di sorellanza si crea in seguito a un atto di adozione; s. di latte, allattata dalla stessa sorella 'sor?l:a der. del lat. soror, sul modello del corrispondente masch. fratello. - ¦ s. f. 1. figlia nata dagli stessi genitori, considerata in rapporto con gli altri figli: s. carnale, di latte lett. germana, ant., poet. sorore, con un solo genitore in comune sorellastra. ? Definizione Treccani

Altre definizioni con appellativo; suora; appellativo per chi mangia e beve a sbafo; appellativo da monaci; L appellativo dell alpino; L appellativo di un Catone; Cambiano la sposa in suora ; Film in cui Whoopy Goldberg è una suora ing; Se mancano, ogni suocera... si fa suora ; Le consonanti della suora ; Cerca nelle Definizioni