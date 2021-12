La definizione e la soluzione di: Appellativo per chi mangia e beve a sbafo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCROCCONE

Curiosità : Appellativo per chi mangia e beve a sbafo

Significato scroccone

scroccóne s. m. (f. -a) der. di scroccare1. – Chi è solito scroccare: CLASS='testo_corsivo'>i soliti s. che partecipano alle conferenze solo quando c’è anche il buffet; accetto l’invito, ma non vorrei fare la figura dello scroccone. scroccone skro'k:one s. m. der. di scroccare f. -a, spreg. - chi è solito ottenere qualcosa senza pagare: fare lo s. approfittatore, spreg. leccapiatti, fam. mangiapane a tradimento o a ufo, fam. pappatore, spreg. parassita, spreg. sbafatore, spreg. scroccatore. Definizione Treccani

Altre definizioni con appellativo; mangia; beve; sbafo; appellativo da monaci; L appellativo dell alpino; L appellativo di un Catone; appellativo dato a Maria Vergine; I chicchi di mais che si mangia no al cinema ing; Si mangia a Roma non ce n è per gatti; Un disastro... che si mangia ; Lo è chi mangia i propri simili; Quella magica si beve nelle favole; Una che non beve ; Abbeve ratoio per il bestiame; Si beve con il cucchiaio; sbafo , scrocco; Cerca nelle Definizioni