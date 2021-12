La definizione e la soluzione di: Un appellativo formale rivolto al rettore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAGNIFICO

Curiosità : Un appellativo formale rivolto al rettore

ci si rivolge loro con l'appellativo di questi ultimi. ^ M. Santantonio, Op. cit., pp. 306 ss. ^ Infatti, come appellativo si potranno usare il titolo ... Significato magnifico

magnìfico agg. dal lat. magnificus, comp. di magnus rettori delle università (M. Rettore o Rettore M.); per antonomasia, Lorenzo il Magnifico, o assol. il Magnifico, Lorenzo de’ Medici (1449-1492), signore di Firenze . 2. Riferito a magnifico ma'?ifiko agg. dal lat. magnificus, comp. di magnus 'grande' e tema di facere 'fare' pl. m. -ci, ant. anche -chi. - 1. che ha e dimostra magnificenza, . ? magnanimo, nobile. avaro, gretto, meschino, miserabile. ? Espressioni: iron., fare il magnifico ostentare larghezza nello spendere o nel donare fam. fare lo splendido Definizione Treccani

