La definizione e la soluzione di: Appassionato della settima arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CINEFILO

Curiosità : Appassionato della settima arte

la settima arte, secondo la definizione coniata dal critico Ricciotto Canudo nel 1921, quando pubblicò il manifesto La nascita della settima arte, prevedendo ... Significato cinefilo

cinèfilo s. m. (f. -a) dal fr. cinéphile, comp. di ciné «cine» e -phile «-filo». – Appassionato di cinema e della storia del cinema. cinematografaro s. m. der. roman. di cinematografo f. -a, pop. - chi fa parte del mondo cinematografico cineasta. ? cinefilo. Definizione Treccani

Altre definizioni con appassionato; della; settima; arte; Chi ne è appassionato , frequenta i musei; appassionato per un'arte; Un appassionato di auto come Giulia e Giulietta; Ce l'ha ben fornita l'appassionato di registrazioni; Abitante della regione storica della lingua d oc; Il nome del Toscani della fotografia; Il capo della Chiesa ortodossa russa; Il nome della nota brigata paracadutisti italiana; Quella del Corriere è stata un noto settima nale; Come la settima na appena trascorsa; L unico giorno femminile della settima na; Una vacanza sulla neve: settima na __; L anomalo turgore di una parte del corpo; Prima di parte nza e via; Discendono come Carlo Magno da Carlo Marte llo; Mare tropicale apparte nente all Atlantico; Cerca nelle Definizioni