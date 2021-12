La definizione e la soluzione di: Apparizione della divinità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TEOFANIA

Curiosità : Apparizione della divinita

Una successiva apparizione di cui si ha notizia risale al 352, quando la Vergine sarebbe apparsa contemporaneamente a una coppia della nobiltà patrizia ... Significato teofania

teofanìa s. f. dal lat. mediev. theophania, gr. ?e????e?a e ?e??a??a, comp. di ?e?- «teo-» e ?a?- di ?a???µa? «apparire». – Apparizione, manifestazione sensibile della divinità (anche indirettamente, attraverso nature create): la t. di Apollo, nella religione dell’antica Grecia ; le t. di Yahweh, teofania teofa'nia s. f. dal lat. mediev. theophania, gr. theopháneia e theophanía, comp. di theo- 'teo-' e phan- di pháinomai 'apparire'. - relig. l'apparire, il manifestarsi in forma sensibile di una divinità: la t. di Apollo ? ierofania. ? apparizione, manifestazione. Definizione Treccani

