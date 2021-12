La definizione e la soluzione di: Apparato vulcanico che emette gas di zolfo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOLFATARA

Curiosità : Apparato vulcanico che emette gas di zolfo

da gas e lava polverizzata. Sono eruzioni molto pericolose che si concludono generalmente con il collasso parziale o totale dell'edificio vulcanico o con ... Significato solfatara

solfatara (meno com. zolfatara) s. f. der. di solfo, zolfo. – Apparato vulcanico la cui attività consiste essenzialmente nell’emanazione di vapore acqueo misto ad anidride carbonica e idrogeno solforato (dall’ossidazione del quale si ha formazione di zolfo cristallino): rappresenta lo stato di Definizione Treccani

Altre definizioni con apparato; vulcanico; emette; zolfo; L'apparato con l’esofago, il fegato e il pancreas; Proteggono i cittadini dalle disfunzioni dell'apparato burocratico; Bevande nocive per l'apparato digestivo; Specialista dell'apparato respiratorio; Irascibile, vulcanico ; Un minerale vulcanico spesso violaceo; Arcipelago vulcanico dell'Ecuador; Uno sfogo vulcanico ; Si emette per spegnere la candela; Li emette la cantante lirica; emette raggi prodigiosi; Un corpo celeste che emette radiazioni rapide e frequenti; Sono di zolfo a Carona e di manganese a Gambatesa; Il simbolo dello zolfo ; Composto binario con due atomi di zolfo ; Il numero atomico dello zolfo ; Cerca nelle Definizioni