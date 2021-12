La definizione e la soluzione di: Lo è l apparato delle ghiandole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ENDOCRINO

Curiosità : Lo e l apparato delle ghiandole

L'apparato endocrino, nell'anatomia umana, è un sistema corporeo che comprende l'insieme di ghiandole endocrine che hanno la funzione di produrre e immettere ... Significato endocrino

endòcrino agg. comp. di endo- e -crino. – In fisiologia, che si riferisce a ghiandola o a cellula che concorre a una secrezione interna; sistema e., l’insieme delle ghiandole endocrine (ipofisi, epifisi, tiroide, ecc.) che versano il loro prodotto di secrezione nei endocrino en'd?krino agg. comp. di endo- e-crino. - biol. di cellula o ghiandola che concorre a una secrezione interna esocrino. Definizione Treccani

Altre definizioni con apparato; delle; ghiandole; apparato vulcanico che emette gas di zolfo; L'apparato con l’esofago, il fegato e il pancreas; Proteggono i cittadini dalle disfunzioni dell'apparato burocratico; Bevande nocive per l'apparato digestivo; Un film di Tinto Brass con Francesca delle ra; Una delle contrade del Palio di Siena; Il profeta delle Lamentazioni, esiliato in Egitto; La tribuna delle basiliche cristiane; Quelle di Lieberkühn sono ghiandole intestinali; Un tipo di ghiandole endocrine a forma triangolare; Lo secernono le ghiandole surrenali; Infiammazione delle ghiandole sebacee palpebrali; Cerca nelle Definizioni