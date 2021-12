La definizione e la soluzione di: L apostolo, figlio di Alfeo, detto il Minore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIACOMO

Curiosità : L apostolo, figlio di Alfeo, detto il Minore

degli Apostoli. È detto «Maggiore» per distinguerlo dall'apostolo omonimo, Giacomo di Alfeo, detto «Minore» o "il fratello del Signore". Figlio di Zebedeo ... Significato giacomo

giàcomo s. m. voce fonosimbolica, raccostata al nome pr. Giacomo. – Nella locuz. pop. fare giacomo giacomo, detto delle gambe che tremano, si piegano per paura, per debolezza, ecc.: ho le gambe che mi fanno giacomo giacomo. jacquerie ?a'kri s. f., fr. der. del nome proprio Jacques o Jacque 'Giacomo', usato ant. in Francia come nomignolo della gente di campagna, in ital. invar. - 1. stor. sollevazione antifeudale dei contadini nella Francia del sec. 14°. 2. estens. rivoluzione contadina ? moto, rivolta, Definizione Treccani

Altre definizioni con apostolo; figlio; alfeo; detto; minore; Gesù lo dice a Pietro apostolo , apostrofandolo; L'apostolo traditore; Secondo i Vangeli, il padre dell'apostolo Giovanni; Un apostolo dell’indipendenza italiana; figlio mitologico di Licaone che visse in Italia; L insieme di Padre, figlio e Spirito Santo; L imperatore romano, figlio di Marco Aurelio; Il figlio di Ettore e Andromaca; Iettatore, detto in antichità; Campo di concentramento anche detto Auschwitz II; Il Corvino re d Ungheria detto il giusto; detto di bellezza... che colpisce; Quello legale cura gli interessi del minore nne; Linea minore che tocca due punti su una superficie; L Indiano è il minore ; La subisce il minore nne | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni