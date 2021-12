La definizione e la soluzione di: Antico fucile originario della Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCHIOPPO

Curiosità : Antico fucile originario della Cina

dell'inglese «disport», a sua volta derivato dal francese «desport», che in antico francese significa divertimento, piacere fisico o spirituale. In italiano ... Significato schioppo

schiòppo (pop. tosc. stiòppo) s. m. lo stesso etimo di scoppio. – Arma avv. a un tiro di s., a una distanza uguale pressappoco alla gittata di uno schioppo di altri tempi, e quindi, per estens., in luogo abbastanza vicino, facilmente raggiungibile: la CATEGORIA: MILITARIA schioppo 'skj?p:o pop. tosc. stioppo s. m. lat. scloppus e stloppus. - arma da fuoco a canna lunga, usata spec. per la caccia scherz. archibugio, carabina, doppietta, fucile. ? Locuz. prep.: fig., a un tiro di schioppo a una distanza uguale alla gittata di uno schioppo e quindi, per estens., in luogo facilmente raggiungibile, anche Definizione Treccani

