Soluzione 7 lettere : CIVETTA

Curiosità : Anticamente nota come nottola

frazione di Avoscan. Altri piccoli torrenti degni di nota, tutti suoi affluenti sono: Ru delle Nòttole Torrente delle Calchere Ru delle Fucine o di Pecol ... Significato civetta

civétta s. f. voce onomatopeica. – 1. Uccello della famiglia strigidi (Athene la vuole apportatrice di disgrazie per il suo grido monotono. 2. Locuzioni: andare a civetta, cacciare con la civetta; naso di c. (o a c.), a punta e ricurvo; occhi di c., occhi CATEGORIA: MILITARIA civetta t?i'vet:a s. f. voce onomatopeica. - 1. zool. uccello strigiforme strigide Athene noctua, di piccole dimensioni, dal piumaggio grigio-bruno, testa grande e occhi gialli ant. nottola. 2. fig. donna vanitosa e frivola che cerca di attirare l'attenzione degli uomini Definizione Treccani

