La definizione e la soluzione di: L antica strada che collegava Roma a Brindisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VIAAPPIA

Curiosità : L antica strada che collegava Roma a Brindisi

cercando la strada statale Appia, vedi Strada statale 7 Via Appia. La via Appia era una strada romana che collegava Roma a Brundisium (Brindisi), porto tra ... Significato viaappia

Definizione Treccani

