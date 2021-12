La definizione e la soluzione di: Antica prova giuridica tramite duello o tortura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORDALIA

Curiosità : Antica prova giuridica tramite duello o tortura

la partecipazione del clero alle ordalie e ai duelli giudiziari. Soltanto la tortura come mezzo di prova, ben presente nel diritto romano, non si riuscì ... Significato ordalia

ordàlia (o ordalìa) s. f. dal lat. mediev. ordalium, che è dall’ingl. «giudizio di Dio»; cfr. ted. Urteil «giudizio»; la pron. ordalìa è influenzata dal fr. ordalie. – Termine nato nel medioevo europeo per indicare il «giudizio di Dio», e cioè ogni ordalia or'dalja o orda'lia s. f. dal lat. mediev. ordalium, ingl. ant. ordal 'giudizio di Dio'; cfr. ted. Urteil 'giudizio'. - stor. nel medioevo, prova rischiosa a cui si sottoponeva un accusato e il cui esito era considerato responso divino giudizio di Dio. Definizione Treccani

