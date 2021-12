La definizione e la soluzione di: Antica popolazione insediata nell attuale Libano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FENICI

Curiosità : Antica popolazione insediata nell attuale Libano

altri significati, vedi Libano (disambigua). Coordinate: 33°50'N 35°46'E? / ?33.833333°N 35.766667°E33.833333; 35.766667 Il Libano (in arabo: ??????, Lubnan) ... Significato fenici

fenìcio agg. dal lat. Phoenix orient. corrispondente all’incirca all’odierno Libano); appartenente o relativo ai Fenici, alla Fenicia: l’alfabeto f., una delle più antiche scritture alfabetiche (dalla quale punico 'puniko dal lat. Punicus, agg. di Poeni 'Cartaginesi'; cfr. gr. Phóinikes 'Fenici' pl. m. -ci. - ¦ agg. di Cartagine cartaginese. ? Espressioni: fig., lett., pomo punico ? ?. ¦ s. m. f. -a abitante di Cartagine cartaginese. ? pomo punico granata, melagrana, melagranata. Definizione Treccani

