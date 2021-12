La definizione e la soluzione di: Antica famiglia patrizia originaria di Brunswick. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRIVIO

Curiosità : Antica famiglia patrizia originaria di Brunswick

a Palermo, dove assunse il titolo di Re di Sicilia, mentre l'Impero di Germania pervenne a Ottone IV di Brunswick. Federico II depose Ottone IV nel 1215 ... Significato brivio

