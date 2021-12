La definizione e la soluzione di: Antagonisti dei cowboy nei film western. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INDIANI

Curiosità : Antagonisti dei cowboy nei film western

un film del 1970 scritto e diretto da E.B. Clucher, regista anche del sequel ...continuavano a chiamarlo Trinità uscito un anno dopo. È un western all'italiana ... Significato indiani

indiano agg. e s. m. (f. -a) dal lat. tardo Indianus. – 1. i.; come sost. (f. -a): gli I. vivono nelle riserve governative; un film di Indiani. La denominazione di Indiani per gli indigeni dell’America, che risale a C. Colombo per la sua calumet kaly'm?, it. kalu'm?t s. m., fr. der. del lat. calamus 'canna'. - etnol. pipa rituale degli indiani d'America, composta di un lungo cannello ? Espressioni: fig., scherz., fumare il calumet della pace fare pace, rappacificarsi. Definizione Treccani

Altre definizioni con antagonisti; cowboy; film; western; Divide gli antagonisti ; Si accendono tra antagonisti ; Il cowboy dei fumetti creato da Morris; La fine dei cowboy ; Il bar del cowboy ; II... West dei cowboy ; Così è la macchina Christine in un film horror; Il profeta citato da Jules nel film Pulp Fiction; Era massima in un film con Valerio Mastandrea; film di Dario Argento in cui appare Veronica Lario; Nei film western lo chiamano saloon; Una comparsa del film western ; Arma da western ; Fine di western ; Cerca nelle Definizioni