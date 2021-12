La definizione e la soluzione di: L anomalo turgore di una parte del corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GONFIORE

Curiosità : L anomalo turgore di una parte del corpo

includere dolore, gonfiore, arrossamento, calore e turgore delle vene superficiali. L'embolia polmonare, una complicanza potenzialmente pericolosa per la vita ... Significato gonfiore

gonfióre s. m. der. di gonfiare. – Rigonfiamento anormale di una parte del corpo per cause patologiche o in seguito a trauma (più pop. di enfiagione): un g. al braccio, al ginocchio, alla guancia. gonfiore gon'fjore s. m. der. di gonfiare. - 1. accrescimento anormale dei tessuti di un organismo vivente non com. enfiagione, gonfiezza, pop. gonfio, ingrossamento, intumescenza, rigonfiamento, turgidezza, turgore, ? med. tumefazione, ? bot. tumescenza. 2. accrescimento della cute Definizione Treccani

