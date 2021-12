La definizione e la soluzione di: Annuncio solenne e formale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROCLAMA

Curiosità : Annuncio solenne e formale

Gran Bretagna a bordo del cacciatorpediniere Verdun e l'11 novembre 1920 ebbe luogo a Londra la solenne cerimonia funebre del "Milite Ignoto". Una dopo l'altra ... Significato proclama

proclama s. m. (ant. s. f.) der. di proclamare (pl. -i). – 1. il 20 nov. 1849, dopo lo scioglimento della Camera. 2. a. non com. L’atto di proclamare, con sign. astratto e generico. b. ant. Pubblicazione di matrimonio, che fa il parroco dall proclama s. m. der. di proclamare pl. -i. - 1. discorso solenne che un capo di stato o un comandante militare rivolgono alla nazione o alle truppe per annunciare gravi decisioni, per fare un appello, un invito e sim. ? PROCLAMAZIONE 1. b. 2. estens., non com. l'atto del dire qualcosa pubblicamente esternazione, proclamazione. Definizione Treccani

