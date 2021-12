La definizione e la soluzione di: Lo è l anatroccolo della famosa fiaba danese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRUTTO

Curiosità : Lo e l anatroccolo della famosa fiaba danese

(pronuncia danese ['hans 'k??æsd?jan '?n?sn?] ascolta[?·info]; Odense, 2 aprile 1805 – Copenaghen, 4 agosto 1875) è stato uno scrittore e poeta danese, celebre ... Significato brutto

brutto agg. adattamento ant. del lat. brutus: v. bruto. – mette al b., si guasta, si mette male; e con valore neutro, ciò che è o appare brutto, che si oppone al bello estetico: il b. nell’arte. Con un nome sottinteso: vederne, sentirne brutto adattam. ant. del lat. brutus. - ¦ agg. 1. che produce un'impressione estetica sgradevole: uomo b.; casa b. antiestetico, disarmonico, malfatto, sgradevole, , sporco, sudicio. limpido, lindo, netto, pulito, terso. ¦ s. m. 1. f. -a persona brutta bello. mostro, racchio, fam. di donna cozza. 2. solo al sing. ciò che è Definizione Treccani

