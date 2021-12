La definizione e la soluzione di: Anagramma di ascolta contiene un paio di scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCATOLA

Curiosità : Anagramma di ascolta contiene un paio di scarpe

nell'incidente). Se si ascolta al contrario la canzone Help!, si udirebbe secondo alcuni la frase: «Now we need a member» ("Ora ci serve un membro [nel gruppo]") ... Significato scatola

scàtola s. f. prob. metatesi del lat. mediev. castula, di origine germ.. – 1. ; una s. di cellofan per fiori; s. per cappelli, cappelliera; s. cinesi, serie di scatole di grandezza decrescente che si possono inserire l’una nell’altra; s. a sorpresa (o magica CATEGORIA: MILITARIA – INDUSTRIA AERONAUTICA – TRASPORTI TERRESTRI scatola 'skatola s. f. prob. metatesi del lat. mediev. castula, di origine germ.. - 1. involucro di dimensioni limitate e, generalmente, a forma di parallelepipedo, o le palle, fam. scocciare ø, seccare ø. infastidire ø; fam., rottura di scatole cosa o situazione noiosa o seccante noia, fam. palla, volg. pippa, fam. pizza Definizione Treccani

Altre definizioni con anagramma; ascolta; contiene; paio; scarpe; anagramma di corrosi che rima con morso; anagramma di tremano che rima con spiare; L'anagramma di tresca è; anagramma di corona attinente alla musica; 3: per ascolta re musica; Molti la ascolta no con gli smartphone; Ha diversi ascolta tori; Si ascolta a teatro; contiene un caffè espresso; Quello di noce contiene il gheriglio; contiene testo nei fumetti agglomerato di vapore; Come una tazza, contiene latte e caffè a colazione; Si cuoce in un paio lo; L'elenco di comandi che appaio no sul video cliccando; Appaio no in cielo; Appaio no ai profeti; Accessori per i piedi, scarpe ; Si stringono per allacciarsi le scarpe ; Può essere a spillo solo nelle scarpe femminili; scarpe allacciate con la mascherina; Cerca nelle Definizioni