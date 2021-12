La definizione e la soluzione di: Ampio spazio tra le montagne creato da un fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VALLATA

Curiosità : Ampio spazio tra le montagne creato da un fiume

Montagne Nebbiose. Ad est delle Montagne si trovava la terra chiamata Rhovanion e il grande fiume Anduin. Sul suo lato occidentale, tra l'Anduin e le ...

vallata s. f. der. di valle. – Valle ampia e aperta, considerata in tutta la sua estensione longitudinale e trasversale e nel complesso dei suoi aspetti: una v. irrigua, fertile, popolosa; il castello domina tutta la vallata. vallata s. f. der. di valle. - geogr. ampia depressione delimitata da due pendici montuose, spesso attraversata longitudinalmente da un corso d'acqua e ? VALLE 1. Definizione Treccani

