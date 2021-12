La definizione e la soluzione di: Ammirevole, encomiabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LODEVOLE

Curiosità : Ammirevole, encomiabile

eretto sulla sua tomba in Materdomini. Gerardo conservò sempre la sua encomiabile umiltà e la fede nell'obbedienza alla volontà di Dio manifestata dai ... Significato lodevole

lodévole agg. der. di lodare. – Degno di lode, di piena approvazione (che può anche non essere manifestata a parole; e in le sue intenzioni mi paiono l.; è una lodevolissima abitudine. In passato, nelle scuole elementari, lodevole era il più elevato dei giudizî di merito. Nel Canton Ticino , è titolo lodevole lo'devole agg. der. di lodare. - degno di essere lodato: scolaro l.; iniziativa l. lett. commendevole, encomiabile, lodabile, lett. plausibile. ammirabile, ammirevole. apprezzabile. biasimevole, disprezzabile, riprovevole. spregevole. Definizione Treccani

Altre definizioni con ammirevole; encomiabile; ammirevole qualità personale; Cerca nelle Definizioni