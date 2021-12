La definizione e la soluzione di: Amico e socio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SODALE

Curiosità : Amico e socio

una fabbrica situata a Blackfriars, il cui proprietario è un commerciante di vini amico e socio d'affari di Mr. Murdstone. Intanto, la ex governante Peggotty ... Significato sodale

sodale s. m. e f. dal lat. sodalis, letter. – Compagno (di studî, di collegio, di attività, ecc.). Con riferimento alla Roma antica, membro di un sodalizio (v.). sodale s. m. e f. dal lat. sodalis, lett. - persona con cui si condivide strettamente un'esperienza: s. di studi collega, compagno, lett. contubernale, socio. Definizione Treccani

