La definizione e la soluzione di: L altoatesino Castel dai noti affreschi medievali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RONCOLO

Curiosità : L altoatesino Castel dai noti affreschi medievali

e Castel Gissbach. Ansitz Grembsen (o Gremsen) è uno degli edifici più antichi della località Gissbach, e si suppone che sia stato edificato già dai primi ... Significato roncolo

róncolo s. m. der. di roncola. – Specie di coltello, con la lama ricurva e tagliente come quella della roncola, ma chiudibile sul manico, per lo più a scatto; in senso fig., gambe a roncolo, gambe ercoline: un ometto basso, già curvo, con le gambe a r. (Fucini). ? Dim. roncolétto, roncolino; accr. CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

