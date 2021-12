La definizione e la soluzione di: Alternativa alle righe del quaderno per scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : QUADRETTI

Curiosità : Alternativa alle righe del quaderno per scuola

047 ottenne finalmente l'occorrente per scrivere e iniziò la stesura dei suoi Quaderni del carcere. Il primo quaderno si apre proprio con una bozza di 16 ... Significato quadretti

quadrétto s. m. dim. di quadro2. – 1. Figura, disegno o oggetto, o riproduzione, per lo più incorniciato: un q. a olio; una parete tutta ricoperta di quadretti; l’hai scampata bella, quando sarai a casa dovrai mettere un q. alla Madonna ( Mario CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA quadrettato part. pass. di quadrettare. - ¦ agg. 1. diviso, disegnato a quadretti: carta q. squadrettato. ? reticolato. 2. tess. di tessuto, e sim., caratterizzato da disegni quadrati in varie combinazioni di tinte: un abito q. a quadretti, a quadri, a scacchi, non com. scaccato. ? pied-de-poule, principe di Galles Definizione Treccani

