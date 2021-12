La definizione e la soluzione di: Alterati per l effetto di sostanze stupefacenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DROGATI

Curiosità : Alterati per l effetto di sostanze stupefacenti

eterogenei di sostanze capaci di modificare per alcune ore le percezioni, i pensieri e le sensazioni in modo più o meno netto in base alla sostanza e al dosaggio ... Significato drogati

drogato agg. e s. m. (f. -a) part. pass. di drogare. – 1. aromatizzato con spezie: salame troppo d., carne drogata. 2. agg. a. Trattato con droghe, con sostanze stupefacenti: vino drogato. b. Persona o animale cui sono state somministrate spada s. f. lat. spatha, dal gr. spáthe 'spatola'. - 1. arm. arma bianca a lama per lo più lunga, diritta e appuntita lett. acciaro, lett. brando, scherz. tartaruga. c. azione bellica: ottenere il trono per mezzo della s. armi, guerra. ? forza. 3. gerg. nel gergo dei drogati, strumento usato per iniettare l'eroina siringa. Definizione Treccani

