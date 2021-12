La definizione e la soluzione di: Alla buona, semplice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANDANTE

Curiosità : Alla buona, semplice

venduti della storia, mentre il quarto e il quinto album, Alla mia età e L'amore è una cosa semplice, sono stati i dischi più venduti in Italia rispettivamente ... Significato andante

andante agg. part. pres. di andare. – 1. Corrente, in corso: anno a. per solito, si mostrava molto restio a quella vendita (I. Nievo); noi, un po’ andanti in fatto di grammatica (Giusti). b. Di stile, semplice, scorrevole, senza artifici: prosa a andante part. pres. di andare. - ¦ agg. 1. non com. del tempo che ora corre: mese a. corrente, in corso. 2. a. di persona, senza pretese, di facile contentatura alla buona, facile, modesto, semplice. umile. ambizioso, borioso, difficile, immodesto, presuntuoso, spocchioso, superbo. b Definizione Treccani

Altre definizioni con alla; buona; semplice; Tendenza psicologica alla fuga dalla realtà; Osso del cranio a forma di farfalla ; Li portano i frati attorno alla vita; Isolare la polpa dalla carcassa; Che non gode di una buona nomea; È buona quella dell educato; Quella riscaldata non è buona come un tempo; Un enoteca alla buona ; Il primo grado militare sopra il soldato semplice ; Preposizione semplice che vale in mezzo | Giovedì 25 novembre 2021; Puro c semplice ; L English più semplice ;