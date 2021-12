La definizione e la soluzione di: L Alfonso Scanio, politico ambientalista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PECORARO

Curiosità : L Alfonso Scanio, politico ambientalista

"Pecoraro Scanio" rimanda qui. Se stai cercando il fratello, calciatore e in seguito poi politico, vedi Marco Pecoraro Scanio. Alfonso Pecoraro Scanio (Salerno ... Significato pecoraro

Neologismi (2008) agropirateria s. f. La trasgressione delle leggi vigenti nel settore agroalimentare. ? «L’Italia Sole 24 Ore, 30 giugno 2000, Agrisole, p. 11) • Spiega il ministro Alfonso Pecoraro Scanio : «Ho inventato un neologismo, agropirateria, per i nostri prodotti copiati all’estero pecoraio peko'rajo region. pecoraro s. m. der. di pecora f. -a. - 1. mest. guardiano di pecore ? capraio. ? pastore. 2. fig., spreg. persona rozza e ignorante bifolco, buzzurro, cafone, fam. ignorantone, maleducato, spreg. pescivendolo, villano, villanzone, villico, zotico, Definizione Treccani

