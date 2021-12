La definizione e la soluzione di: Alcune porte ne sono prive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SERRATURA

Curiosità : Alcune porte ne sono prive

come sponsor tecnico del Napoli. Armani Privè (2005), la linea di alta moda. Vi sono poi alcune linee che sono state dismesse: Armani Jeans (1981-2016) ... Significato serratura

serratura s. f. der. di serrare. – 1. a. , n. 1 e); aprire, forzare, scassinare la s.; guardare attraverso il buco della serratura. In partic.: s. di sicurezza yale o semplicemente s. yale, modello comunemente impiegato serratura s. f. der. di serrare. - mecc. dispositivo che serve ad assicurare la chiusura di porte, sportelli e sim.: la s. del baule non com. serrame, toppa. ? chiusura. Definizione Treccani

