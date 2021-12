La definizione e la soluzione di: Album dei Litfiba del 1999. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INFINITO

Curiosità : Album dei Litfiba del 1999

Voce principale: Litfiba. La discografia dei Litfiba comprende: 13 album in studio, 1 colonna sonora, 10 album live, 2 raccolte, 4 EP, e 51 singoli. La ... Significato infinito

infinito agg. e s. m. dal lat. infinitus, comp. di in-2 e finitus, , la sua giacitura; piano all’i. dello spazio, l’insieme dei punti e delle rette all’infinito. c. In fisica e nella tecnica, la locuz. è spesso usata, oltre che nel sign. rigoroso infinito dal lat. infinitus, der. di finitus, part. pass. di finire, col pref. in- 'in-²'. - ¦ agg. 1. a. che non ha principio né fine: il tempo, lo spazio i. illimitato, : il concetto dell'i. spazio, universo. 2. il tempo senza confini eternità, eterno. ? Locuz. prep.: fig., all'infinito infinitamente, senza fine o limiti. ? ETERNO Definizione Treccani

È di plastica in un album di Gianluca Grignani; È bruciata in un album di Mahmood; Uno dei singoli dell album 8 dei Subsonica; Il Piero cantante rock dei litfiba ; Fondò i litfiba insieme a Ghigo Renzulli; È di cuori in una canzone dei litfiba ; Il Ghigo chitarrista dei litfiba ; Ha vinto l edizione 1999 del Festival di Sanremo; Governa a Mosca dal 1999 ; Nel 1999 fu premiato col Pallone d'oro; La Miti che recitò in Gialloparma del 1999 ;