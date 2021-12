La definizione e la soluzione di: L aiuto che danno... alcuni insegnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOSTEGNO

Curiosità : L aiuto che danno... alcuni insegnanti

collaborazione con i genitori o con gli insegnanti tramite un processo diagnostico che spesso inizia proprio quando un insegnante solleva delle preoccupazioni. ... Significato sostegno

sostégno s. m. der. di sostenere, prob. formato sul provenz. sostenh, der. di sostener o morale, rappresentato da persone o cose (frequenti, in questa accezione, le locuz. a sostegno, di sostegno, con valore finale): è stato lui il s. della famiglia; non gli è mai CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI sostegno so'ste?o s. m. der. di sostenere, prob. formato sul provenz. sostenh, der. di sostener 'sostenere'. - 1. edil. elemento o struttura con funzione portante: in un gruppo, una famiglia e sim.: è stato lui il s. della famiglia colonna, perno, pilastro. ? Perifr. prep.: a o in sostegno di di rincalzo, in aiuto o soccorso di. Definizione Treccani

Altre definizioni con aiuto; danno; alcuni; insegnanti; aiuto materiale e caritatevole dato ai poveri; Lo fornisce un amico a cui si chiede aiuto ; Un aiuto ... per John; Un aiuto che viene... dal cielo; Se ne danno molti durante il cosiddetto pogo; Un sinonimo di danno ; Si danno sui pavimenti; I solari: danno energia; Cartello su alcuni cancelli: __ al cane; Per alcuni è il... pedicure; E un handicap per alcuni concorsi statali; La riconoscono alcuni smartphone evoluti; Gli insegnanti dei liceali; Li seguono gli insegnanti ; Gli insegnanti al liceo; insegnanti ... anche liberi; Cerca nelle Definizioni