La definizione e la soluzione di: Agire in maniera buffa o imbarazzante: rendersi __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIDICOLI

Curiosità : Agire in maniera buffa o imbarazzante: rendersi __

Significato ridicoli

Neologismi (2021) cringe agg. inv. Detto di fatti, comportamenti o frasi percepiti come ridicoli e imbarazzanti da chi osserva o ascolta. | Come s. m. inv., la sensazione di disagio e di imbarazzo provata; anche, in concreto, ciò che provoca tale sensazione. ? tit. Timothée Chalamet: le news, dal nuovo film al ilarità s. f. dal lat. hilaritas -atis. - 1. stato d'animo di chi è ilare allegria, contentezza, felicità, lett. gaiezza, gioia, letizia. afflizione, infelicità, malinconia, lett. mestizia, tristezza. 2. irrefrenabile ridere provocato da parole o atti ridicoli: destare l'i. dei presenti lett. cachinno, risate, riso. Definizione Treccani

