Agghindarsi, vestirsi eleganti

parare v. tr. lat. parare «preparare, allestire, apparecchiare» (e inoltre «procurare, acquistare, comprare»). – 1. mi pari il sole; c’era davanti a me un mezzo gigante che mi parava tutto lo spettacolo; un albero mi parava la vista. c. In partic., fermare o deviare un colpo diretto a offendere CATEGORIA: MILITARIA parare lat. parare 'preparare, apparecchiare; procurare, acquistare'. - ¦ v. tr. 1. abbellire con parati: p. la chiesa per la cerimonia addobbare, adornare, apparecchiare, capisco dove voglia andare a p. con le sue allusioni arrivare, mirare, puntare. ¦ pararsi v. rifl. 1. vestirsi con abiti ricchi, eleganti, anche iron.: p. a festa addobbarsi Definizione Treccani

