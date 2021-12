La definizione e la soluzione di: Lo è un agente infiltrato: sotto __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COPERTURA

Curiosità : Lo e un agente infiltrato: sotto __

1939), è un ex agente dell'FBI che, sotto copertura per sei anni, dal settembre 1976 al luglio 1981, si è infiltrato nella famiglia Bonanno, e in misura ... Significato copertura

copertura (ant. covertura) s. f. lat. tardo co(o) , offrire una c.; il consiglio d’amministrazione non voleva esporsi senza un’adeguata copertura. In partic.: a. Nell’arte militare, l’adozione di particolari misure aventi lo CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ALIMENTAZIONE copertura ant. covertura s. f. dal lat. tardo coopertura, der. di cooperire 'coprire'. - 1. ciò che serve per coprire guscio, involucro, rivestimento, di recipienti coperchio, di costruzioni tetto. 2. fig. il proteggere da rischi e pericoli e, anche, i mezzi a ciò predisposti Definizione Treccani

