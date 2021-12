La definizione e la soluzione di: In Africa, sia Bissau che Equatoriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUINEA

Curiosità : In Africa, sia Bissau che Equatoriale

12°N 15°W12; -15 La Repubblica di Guinea-Bissau (República da Guiné-Bissau in portoghese) è uno Stato dell'Africa occidentale, uno dei più piccoli del continente ... Significato guinea

guineano agg. e s. m. (f. -a). – Della Guinèa , suddivisione della razza sudanese (ceppo negride) diffusa sulle coste del Golfo di Guinea, distinta da dolicocefalia, statura medio-alta, pelle piuttosto chiara, indice nasale alto uccello u't?:?l:o s. m. lat. tardo aucellus, da ?avicellus, avicella, dim. di avis 'uccello'. - 1. zool. nome con cui sono indicati i rappresentanti della classe ? UCCELLACCIO 2. ? uccello del paradiso uccello passeriforme della Nuova Guinea paradisea. ? uccello mosca uccello trochiliforme, di piccolissime dimensioni, diffuso Definizione Treccani

Altre definizioni con africa; bissau; equatoriale; Pianta erbacea nota anche come giglio africa no; Abitante dell africa nord-occidentale; Lo stato africa no con Marrakech e Casablanca; Antilopi africa ne; In Africa c'è la __-bissau e quella Equatoriale; Costellazione equatoriale , Sagitta per i latini; In Africa c'è la __-Bissaue quella equatoriale ; Scimmia equatoriale ; Stato dell'Africa equatoriale ; Cerca nelle Definizioni