La definizione e la soluzione di: Aderisce alle superfici lisce senza colla o chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VENTOSA

Curiosità : Aderisce alle superfici lisce senza colla o chiodi

Significato ventosa

ventósa s. f. lat. tardo ventosa (cucurbita) «(zucca) piena di vento». – 1. o a un altro organismo (come, per es., in molti platelminti, nelle remore, ecc.); le ventose vere o acetaboli hanno forma circolare, con una depressione al centro a forma di coppa ventosa ven'tosa s. f. lat. tardo ventosa cucurbita 'zucca piena di vento'. - 1. med. campana di vetro, di varie dimensioni, usata a scopo revulsivo coppetta. 2. zool. organo adesivo di vari animali utilizzato per afferrare la preda o per aderire al substrato acetabolo. Definizione Treccani

