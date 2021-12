La definizione e la soluzione di: Additivo sbiancante in polvere per il bucato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PERBORATO

Curiosità : Additivo sbiancante in polvere per il bucato

Usato in passato nell'industria della carta come sbiancante; l'uso è oggi in calo a causa della modifica dei processi di produzione. Sebbene il solfato ... Significato perborato

perborato s. m. comp. di per-2 e borato. – In chimica, denominazione generica magnesio, di zinco; il più comune è il p. di sodio (spesso chiamato semplicem. perborato), sostanza cristallina bianca largamente usata per la preparazione di detersivi in polvere. Definizione Treccani

Altre definizioni con additivo; sbiancante; polvere; bucato; additivo alimentare per agglutinare; Un additivo per i dentifrici; Lo gnomo... che aspira la polvere ; Spezia in semi o in polvere originaria della Siria; Una polvere profumata; polvere cosmetica | Venerdì 26 novembre 2021; Donna che un tempo faceva il bucato per mestiere; Lavorava per il bucato ; Recipienti per il bucato ; Lo è la camicia di bucato ;