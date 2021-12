La definizione e la soluzione di: L acqua in un romanzo di Luigi Romolo Carrino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STORTA

Curiosità : L acqua in un romanzo di Luigi Romolo Carrino

it/2010/02/intervista-luigi-romolo-carrino.html ^ http://www.mangialibri.com/interviste/intervista-luigi-romolo-carrino ^ http://www.thrillercafe.it/la-buona-legge-di ... Significato storta

stòrta1 s. f. der. di storcere, part. pass. stòrto. – 1. L’azione di storcere, il fatto di venire storto, e l’effetto che ne consegue: dare una storta, a un oggetto qualsiasi, storcerlo; frequente come sinon., nell’uso corrente, del s. f. part. pass. femm. di storcere. - 1. a. lo storcere o l'essere storto: dare una s. a una sbarra di ferro contorsione, incurvatura, piegatura, torsione. addrizzata, raddrizzata. b. trauma subìto da un arto, o parte di esso, in seguito a contorcimento violento: prendere una s. alla Definizione Treccani

Altre definizioni con acqua; romanzo; luigi; romolo; carrino; Come il ghiaccio diventato acqua ; Quello di idrogeno è la comune acqua ossigenata; Minerali come la morganite e l acqua marina; Elemento nella bombola per respirare sott acqua ; romanzo di Hermann Hesse del 1922; Il __ umano, romanzo di Stephen Amidon del 2004; Celebre romanzo di James Joyce; È bianco in un romanzo di Don DeLillo; luigi che è stato Ministro del lavoro dei 5 Stelle; Può precedere Franco, Giorgio e luigi ; Lo stile fastoso e dorato di luigi XV; Lo squisito e ricco stile luigi XV; Un impresa di romolo ; Allattò romolo e Remo; romolo , sacerdote e politico del passato; Regnò con romolo ; Cerca nelle Definizioni