L accumularsi di un liquido versato

ristagno s. m. der. di ristagnare1. – 1. Dell’acqua corrente (temperatura di r.); raro in senso concr., tratto di un corso d’acqua dove questa ristagna e si allarga: raggiunto il Sangone per dei sentieri trovò un r. chiaro e tranquillo ristagno s. m. der. di ristagnare. - 1. a. riferito a liquidi, il fatto di ristagnare non com. ristagnamento, di un corso d'acqua impaludamento, sangue stasi. deflusso, flusso. b. estens. punto dove i liquidi si raccolgono ristagnando pozza, stagno. 2. fig. di attività, il perdere vitalità, il ridursi fortemente Definizione Treccani

