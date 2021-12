La definizione e la soluzione di: Accresciuti, incrementati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AUMENTATI

Curiosità : Accresciuti, incrementati

il tempo di tirare il fiato che si scopre in possesso di nuovi poteri incrementati, i quali la pongono allo stesso livello di Twilight. Dopo aver aiutato ... Significato aumentati

sta?i s. f. dal gr. st?s??, der. della radice sta- di e alterati dalla stasi sanguigna protratta, conseguente a scompenso cardiaco: si presentano aumentati di volume, cianotici, fortemente imbibiti di sangue e sierosità, più o meno Definizione Treccani

