La definizione e la soluzione di: Accomuna Miss Italia e il sindaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FASCIA

Curiosità : Accomuna Miss Italia e il sindaco

apparente e provvisoria che giustifica la loro incapacità di vivere una vita normale. Anche il desiderio di nuove relazioni affettive che accomuna Bruce e Selina ... Significato fascia

fàscia s. f. lat. fascia (pl. -sce). – 1. , è ancora un ragazzo; o di cosa ancora all’inizio, sul nascere: l’arte era ancora in fasce, e sim. b. In passato, nella divisa militare degli alpini e di altre truppe, strisce di CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI – MODA – TRASPORTI TERRESTRI fascia 'fa?a s. f. lat. fascia pl. -sce. - 1. striscia di tela o di altra stoffa che serve ad avvolgere, stringere e ornare: la f. tricolore del sindaco banda, con cui in passato si usava avvolgere i lattanti: bambino in f. ? Locuz. prep.: fig., in fasce di cosa ancora agli inizi, sul nascere: negli anni Venti il cinema era ancora in f Definizione Treccani

Altre definizioni con accomuna; miss; italia; sindaco; accomuna la cucina alla farmacia; accomuna no motociclisti e banane; accomuna Sherlock Holmes e Maigret; Collegato, accomuna to, aggregato; Caratterizza una trasmiss ione non in diretta; Il rover di una miss ione su Marte ing; Storica trasmiss ione della Rai degli Anni 60 presentata da Corrado; miss ile a corta gittata; Il secolo in cui nacque il Regno d italia ; Un attrazione sita a Rimini: italia in __; I Vittorio e Cristian del cinema italia no; Un Tomaso scrittore e storico dell arte italia no; Sinonimo di Comune, anche edificio del sindaco ; Walter __, sindaco di Roma dal 2001 al 2008; L insieme di sindaco e assessori di un Comune; È tricolore quella del sindaco ; Cerca nelle Definizioni