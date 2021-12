La definizione e la soluzione di: L abilità... di chi non si limita a galleggiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NATATORIA

Curiosità : L abilita... di chi non si limita a galleggiare

sue apparizioni in centinaia di titoli di vario genere, in maggior parte platform, dove si caratterizza per la sua abilità nel salto e per le sue trasformazioni ... Significato natatoria

batterìa s. f. dal fr. ant. batterie, der. di battre «battere». – . 8. a. Ciascuna delle prove eliminatorie d’una competizione podistica, ciclistica, natatoria, ecc., per designare i partecipanti alle gare successive (dai sedicesimi, agli ottavi CATEGORIA: ALIMENTAZIONE – DANZA CLASSICA zampa 'tsampa s. f. forse incrocio di zanca con gamba. - 1. anat. intero arto di un animale, con funzione ambulatoria, ma anche natatoria, di presa dell'alimento, ecc.: piegare le z. ? gamba. ? Espressioni con uso fig.: zampa di gallina ? ?; zampa di porco ? ?; zampe di gatto ? ?. ? Definizione Treccani

