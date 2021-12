La definizione e la soluzione di: La zona della Sardegna con Arborea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ORISTANESE

Curiosità : La zona della Sardegna con Arborea

della Sardegna, Italia medievale. I Giudicati sardi furono entità statuali indipendenti che ebbero potere in Sardegna fra il IX ed il XV secolo. La loro ... Significato oristanese

oristanése agg. e s. m. e f. – Della città di Oristano , in Sardegna , capoluogo di provincia (dal 1974); abitante, nativo, originario di Oristano. Definizione Treccani

