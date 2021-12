La definizione e la soluzione di: La zona in cui i soldati scavano le trincee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRONTE

Curiosità : La zona in cui i soldati scavano le trincee

avversari. L'esercito nella zona repubblicana era in realtà un esercito dissolto, « [...] i soldati avevano abbandonato le caserme e quasi tutti se ne ... Significato fronte

frónte s. f. o m. lat. frons frontis. – 1. a. altro (spesso con intenzione o in posizione aggressiva): i due avversarî stavano a fronte a fronte. Di fronte, di faccia, di contro, davanti: la casa posta di f. alle scuole (anche CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA fronte 'fronte lat. frons frontis. - ¦ s. f. 1. a. anat. regione anatomica compresa tra le sopracciglia e la radice dei capelli. b. estens. d'animo: gli si legge in f. la bugia faccia, viso. ? Locuz. prep.: fig., a fronte alta non avendo nulla di cui vergognarsi a testa alta. a testa bassa. 2. parte anteriore Definizione Treccani

